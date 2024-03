Giffoni Valle Piana, perseguita l’ex compagna e il suo nuovo fidanzato: arrestato 49enne

di Rita Milione

Nel pomeriggio del 26 marzo u.s., a Battipaglia, i Carabinieri della Stazione di Giffoni Valle Piana hanno proceduto all’arresto di un 49enne del luogo per “atti persecutori” nei confronti dell’ex compagna e del suo attuale fidanzato, in quanto secondo la ricostruzione effettuata dalla polizia giudiziaria operante il soggetto non accettando la fine della relazione sentimentale, avrebbe in più occasioni ingiuriato e minacciato le vittime.