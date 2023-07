Giffoni53 prende la mano di 6500 juror: comincia domani il festival dedicato agli Indispensabili

di Redazione ZON

Giffoni è ogni volta una nuova storia, il posto dove ragazze e ragazzi raccontano la libertà, la bellezza. È quel momento preciso dove puoi guardare negli occhi l’altro, ascoltarlo. L’infinito perfetto di un verbo definito, concreto. Assoluto. E ti prende la mano, quella che quest’anno rappresenta il tema Indispensabili, per accompagnarti sulla strada della meraviglia, della curiosità, della grandezza. Si, Giffoni è esattamente il posto dove due più due fa le dita di una mano, sempre aperta. Pronta a prendere, accarezzare, dare. Pronta a trattenere, stringere più forte l’altro. E allora, finalmente Giffoni, dal 20 al 29 luglio, perché con una mano puoi cambiare il mondo. E trasformarlo in un posto migliore. Quella ideata da ERRI DE LUCA per narrare #Giffoni53 è l’immagine perfetta: lo scrittore e poeta tornerà al Festival per parlarne con i giovani, per ritrovarli, sorprenderli ancora.

A inaugurare la 53esima edizione, alle 17.30, sarà il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nella Piazza della Cittadella del Cinema. Un momento coinvolgente impreziosito dalla presenza della Fanfara della Polizia a Cavallo.

La Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, parteciperà invece con un messaggio augurale che sarà proiettato in Sala Blu “Impatto Giovani”.

Grande attesa per l’anteprima di L’ultima volta che siamo stati bambini, il film che segna l’esordio alla regia di Claudio Bisio, che arriverà nelle sale italiane il 12 ottobre, distribuito da Medusa Film. È la storia di quattro bambini che giocano alla guerra mentre attorno esplode quella vera. I giurati viaggeranno insieme ai giovani protagonisti del film in un’Italia stremata fra soldati allo sbando, disertori, truppe di tedeschi occupanti e popolazioni affamate. Una storia di amicizia e fragilità, libertà e rivoluzione. Con Bisio, i giovanissimi attori Carlotta De Leonardis, Alessio Di Domenicantonio, Lorenzo Mc Govern e Vincenzo Sebastiani.

Per la prima volta a Giffoni, invece, Vanessa Scalera, la sua Imma Tataranni – sostituto procuratore è la serie campione di ascolti che l’ha consacrata al grande pubblico: attrice intensa e versatile, sublime l’interpretazione di Filumena Marturano per la regia di Francesco Amato e con la quale riceve il Nastro d’Argento Miglior Film Tv 2023. E ancora, l’energia di Diana Del Bufalo, camaleontica e irriverente, reduce dal grande successo della tournée di 7 Spose per 7 fratelli, musical diretto da Luciano Cannito e con la direzione musicale di Beppe Vessicchio. Cresce l’attesa per Impact!, la sezione dedicata a 250 giovani dai 18 ai 30 anni, che potranno confrontarsi liberamente con personaggi del mondo della politica, delle istituzioni, della cultura, del sociale, della scienza e con Ceo di aziende di rilievo nazionale e internazionale. Gli incontri si svolgeranno presso la Sala Blu – Impatto Giovani, che prende il nome dal progetto realizzato in collaborazione con il Dipartimento delle Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale. Fittissimo il programma, si inizia con il Dipartimento Di Scienze Economiche E Statistiche Dell’università Degli Studi Di Salerno. Parteciperanno Sergio Destefanis, Docente di Economia Politica e Direttore DISES, Gianluigi Coppola, Docente di Economia Politica, Francesco Ciardiello, Docente di Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie e Marisa Faggini, Docente di Politica Economica. Toccherà, poi, allo scrittore Erri De Luca, con lui ci sarà la produttrice Paola Porrini Bisson. E ancora Angelina Mango, vincitrice dell’ultima edizione di Amici nella categoria Canto e rivelazione musicale dell’anno, già Disco d’Oro con il singolo “Ci pensiamo domani” e in partenza a ottobre con il “Voglia di vivere tour” nei club. Nella stessa giornata appuntamento con l’Istituto Nazionale Di Astrofisica per il quale parteciperanno Crescenzo Tortora e Giuliana Russano, astrofisici e ricercatori all’Osservatorio Astronomico di Capodimonte a Napoli. L’importanza di una scelta vitale come quella della donazione organi: è questo il tema dell’incontro con Roberta Borrelli, coreferente dello Sportello Amico Dei Trapianti Dell’asl Di Salerno. E ancora Luca Rago, cresciuto proprio tra le poltrone della IMPACT!, originario di Giffoni Sei Casali, sta svolgendo un’importante missione scientifica per la 38esima spedizione italiana in Antartide come chimico e glaciologo presso la Stazione Concordia. A seguire Gaia Pulliero, un’altra protagonista di questa edizione degli anni scorsi, giovanissima sceneggiatrice, regista e produttrice.

Spazio ai film in concorso con TOTEM di Sander Burger (Netherlands, Luxembourg, Germany, 2022, 93’) dedicato agli Elements +10; JUST SUPER di Rasmus A. Sivertsen (Norway, 2022, 76’) riservato agli Elements +6 e THE MOUNTAINS di Christian Einshoj (Denmark, Norway, 2023, 87’) per la sezione Gex Doc.

Attesissimo il Giffoni Music Concept, appuntamento alle 22, in Piazza Fratelli Lumière, con Angelina Mango, Serepocaiontas e Federica Morrone.