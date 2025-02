Giornata contro il Bullismo ed il Cyberbullismo, a Castel San Giorgio un convegno per sensibilizzare ed informare

di Redazione ZON

Lunedì 10 febbraio alle ore 11.00 in aula Consiliare un incontro con esperti, rappresentanti delle forze dell’ordine e studenti.



“Insieme contro il Bullismo Empatia e Rispetto per costruire società non violente“: questo il tema che sarà affrontato lunedì prossimo nell’aula consiliare del palazzo di città.



«Il bullismo è una violenza silenziosa che lascia segni profondi e spesso conseguenze drammatiche, purtroppo il fenomeno ancora oggi colpisce milioni di adolescenti in tutto il mondo, manifestandosi in diverse forme, come il bullismo fisico, psicologico, verbale e, sempre più spesso, il bullismo online, il cyberbullismo. Ecco perchè in sinergia con le scuole e con le forze dell’ordine, grazie all’assessore alle Politiche Educative Antonia Salvati, abbiamo voluto un incontro di sensibilizzazione e di confronto sul tema» – ha dichiarato il sindaco di Castel San Giorgio Paola Lanzara -.

«Grazie agli interventi della dott. ssa Lucia Angrisani, psicologa, psicoterapeuta e terapeuta EMDR II livello, della prof.ssa Carolina Guariniello referente Unicef e del comandante della Compagnia dei Carabinieri di Mercato San Severino Maggiore Carlo Santarpia, cercheremo di far capire agli studenti quanto sia pericoloso il Bullismo. Questo comportamento aggressivo e ripetuto – ha aggiunto il primo cittadino – può avere conseguenze devastanti, sia per le vittime sia per gli aggressori, influenzando negativamente la salute mentale, il rendimento scolastico e le relazioni sociali di entrambi i “protagonisti”. A scanso di equivoci, dico subito che non ci sono dubbi sul fatto che il bullismo, in tutte le sue manifestazioni, sia una vera e propria violenza e quindi anche un reato. Ecco perchè è importante fare rete con le scuole e le forze dell’ordine e soprattutto parlare ai nostri ragazzi, affinchè si possano intercettare e neutralizzare sul nascere i primi segnali di questo drammatico e pericoloso fenomeno» – ha concluso il sindaco Paola Lanzara.