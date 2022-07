Giornata mondiale del Rock: ecco tutte le frasi più belle di sempre

Oggi, 13 luglio, è la giornata mondiale del Rock. Considerato uno dei generi musicali più amati di sempre, le canzoni più iconiche hanno fatto sognare grandi e piccini. Scopriamo, insieme, le frasi delle canzoni rock più belle di sempre.

Giornata mondiale del Rock: ecco le frasi più belle

Mandami fiori morti al mio matrimonio e non dimenticherò di mettere le rose sulla tua tomba (Fiori morti – The Rolling Stones)

Questo fuoco sta bruciando ed è fuori controllo. Non è un problema che puoi fermare, è Rock n’ Roll! (Giardino dell’Eden – Guns N ‘Roses)

Ha usato la mia testa come una rivoltella e ha dato fuoco alla mia coscienza con i suoi demoni. (Ha usato la mia testa come un revolver – Soda Stereo)

Dio sa che non voglio essere un angelo. (Engel – Rammstein)

Dalla terra veniamo e sulla terra dobbiamo ridiventare, terra in terra, cenere in cenere, polvere in polvere. (Asche zu Asche – Rammstein)

Percorro una strada solitaria, l’unica che abbia mai conosciuto. (Viale dei sogni infranti – Green Day)

Non abbiamo bisogno di educazione, non abbiamo bisogno che i nostri pensieri siano controllati, nessun sarcasmo oscuro in classe; Insegnanti, lasciate in pace i bambini. (Un altro mattone nel muro – Pink Floyd)

Abbraccerei il diavolo senza esitazione, per vedere la tua faccia quando mi ascolti parlare. Sei tutto ciò che amo di più ma ti perdo nel mio silenzio. (Bambola di pezza – L’orecchio di Van Gogh)

Rock: ecco gli studi di Daniel Blumstein

Daniel Blumstein, scienziato del Dipartimento di ecologia e biologia evoluzionistica dell’Università della California a Los Angeles, ha scritto un articolo sull’argomento. Ecco le sue parole:

“Recenti lavori hanno scoperto che le colonne sonore di film di generi diversi contengono in modo diverso tali suoni. Abbiamo progettato due esperimenti per determinare in modo specifico come le non linearità simulate nelle colonne sonore influenzano le percezioni di eccitazione e valenza. Questi risultati dimostrano che la percezione di suoni potenzialmente paurosi o suscettibili è influenzata dal contesto percettivo e che l’aggiunta di una modalità visiva può sopprimere in modo antagonistico la risposta a uno stimolo acustico. Questi esemplari acustici erano abbinati a video benigni. I giudizi di eccitazione e valenza sono stati modificati dall’aggiunta di queste simulazioni di non linearità nel primo esperimento, solo musicale.”

Giornata mondiale del Rock: ecco la storia

La Giornata mondiale del Rock è stata istituita nel 1985 in occasione della data di debutto del Live Aid. Considerato uno dei più grandi eventi del musica rock della storia vi parteciparono artisti di grande calibro quali Bob Dylan, Eric Clapton, Paul McCartney, gli U2, i Queen, Elton John, Santana.