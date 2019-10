Gli impressionisti segreti sveleranno nell’autunno romano al Palazzo Bonaparte, fino al 20 marzo, tutte le loro opere più belle

L’autunno di Roma è più bello se a scaldarlo ci sono gli Impressionisti segreti. Presso il Palazzo Bonaparte, una volta alloggio privato e ora restaurato nell’ambito del programma Valore Cultura, sarà visitabile fino all’8 marzo.

Questo palazzo, destinato a ospitare eventi con la gestione di Arthemisia, sarà aperto ai visitatori e ospiterà ben 50 opere degli Impressionisti Segreti.

Questa esposizione è patrocinata dalla Regione Lazio, dall’Ambasciata francese a Roma e dal ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo.

Le opere più belle dei Maestri della luce come Renoir, Cezanne, Gaugin, Pissarro e Monet. Tra queste il balcone della stanza dalla quale Madame Mére, l’anziana madre di Napoleone, osservava lo svolgersi della vita cittadina, esattamente dove aveva voluto posizionare il letto di suo figli deceduto.

L’epsosizione degli Impressionisti Segreti è stata egregiamente curata da Marianne Mathieu, direttrice del Musée Marmottane di Claire Durand-Ruel, noto per aver “scoperto gli impresisonisti.

Le sezioni che rappresentano le opere sono 4: i ritratti delle persone ,come nella pittura di Renoir, la vita moderna di Parigi, famosa in tutta Europa, il paesaggio, con le sue campagne, e l’evoluzione del movimento, i cui capostitipi sono stati Seurat, Gauguin e Cézanne.

