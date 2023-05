Google, arriva la spunta blu su Gmail: cosa c’è da sapere

di Pietro Marchesano

Implementare la sicurezza e l’affidabilità di uno dei server di posta elettronica più utilizzati al mondo. Google continua il proprio processo di creazione di identità digitale e introduce le spunte blu su Gmail. Un servizio gratuito e dedicato ad una fruibilità sempre più sicura della lettura e condivisione delle mail.

Le aziende, infatti, potranno “validare” il proprio account, e dunque dotarsi di una spunta blu accanto al proprio nome, in modo tale da distinguersi da impostori ed eventuali scam presenti in rete.

Un ulteriore passo di Google verso la tecnologia BIMI (Brand Indicators for Message Identification), già in corso di sperimentazione dal 2021. All’utente basterà passare il mouse sulla spunta blu accanto al nome del mittente della mail per assicurarsi della genuinità del messaggio ricevuto.

Un’implementazione che riguarda già gli account della stessa Google, ma anche di giganti come Amazon ed Ebay: entro la fine di questa settimana l’aggiornamento dovrebbe essere presente su tutti i profili gmail.