GP d’Ungheria, qualifiche: Lewis Hamilton in pole

Lewis Hamilton conquista la pole position del GP d’Ungheria, Bottas completa la prima fila Mercedes. 7° Leclerc, a muro Sainz

Lewis Hamilton scatterà davanti a tutti nel GP d’Ungheria, portandosi dietro Bottas. Terzo Verstappen, quarto Perez. Leclerc perde la seconda fila per pochi millesimi, partirà settimo, mentre Sainz va a muro e sarà costretto alla rimonta in gara. Grandissima qualifica di Gasly (quinto).

Q1 – GP D’UNGHERIA

Parte male la qualifica della Haas con Schumacher che non riesce neanche a scendere in pista. Grande giro di Sainz, che gira sui tempi della Red Bull nei primi due settori per poi pagare quattro decimi nell’ultimo parziale (anche a causa di un errore). Male Perez, che si prende un rischio e chiude il primo taglio all’11° posto. Al contrario Verstappen guida il gruppo davanti le Mercedes, che tagliano il traguardo con gomme usate.

Eliminati: Tsunoda, Russell, Latifi, Mazepin, Schumacher

Q2 – GP D’UNGHERIA

Le due Mercedes e Red Bull tentano di qualificarsi al Q3 con le gomme medie (da utilizzare poi in partenza). Gioie e dolori per la Ferrari: super giro di Leclerc che con le rosse si piazza dietro Hamilton, mentre Sainz va a muro e rovina la sua qualifica. Bandiere rosse e sessione stoppata per qualche minuto.

Perez monta le soft per non prendersi alcun rischio. Verstappen decide di fare il tempo con le rosse e quindi di cambiare strategia, partendo con pneumatici diversi rispetto alle Mercedes.

Eliminati: Ricciardo, Stroll, Raikkonen, Giovinazzi, Sainz

Q3 – GP D’UNGHERIA

Nel primo tentativo Hamilton è in versione “The Hammer” che dà mezzo secondo di distacco a Verstappen. Secondo Bottas, Leclerc poco dietro Perez. Hamilton rallenta molto nel giro di lancio (rimanendo nei tempi massimi) e fa prendere bandiera a Perez. Nel secondo tentativo non si migliora Leclerc che per 54 millesimi perde la quarta posizione e partirà addirittura settimo.

TOP 10

Hamilton

Bottas

Verstappen

Perez

Gasly

Norris

Leclerc

Ocon

Alonso

Vettel

CLASSIFICA COSTRUTTORI E PILOTI