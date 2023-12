Gran concerto di Capodanno a Baronissi

di Rita Milione

Baronissi festeggia il Capodanno con il concerto della Falaut Flute Orchesta diretta dal maestro Paolo Totti: lunedì 1 gennaio, in Aula Consiliare a Palazzo di Città, i migliori giovani flautisti traversi italiani si daranno appuntamento a Baronissi in una formazione di diciotto elementi, con un repertorio interamente dedicato al Natale.

Il 2 gennaio, la chiesa di Santa Maria di Costantinopoli ospiterà l’evento “Racconti sotto l’albero” promosso dalla Fondazione della Comunità salernitana: di scena le sonorità della compagnia Daltrocanto con Manuel Mascolo voce narrante. A loro si unirà una formazione corale davvero speciale, il Coro Mani Bianche Mar.Let: ragazzi e ragazze con bisogni educativi speciali e non comunicheranno attraverso la gioia del canto corale e il loro modo unico di utilizzare la lingua dei segni. Il loro intervento introdurrà in un viaggio senza barriere, linguistiche, comunicative, sociali.

Mercoledì 3 gennaio (ore 19.30) Family Festival a Palazzo di Città con l’Associazione Insieme per Caso in collaborazione con i cori Junior Musica In, Teen Chorus, Insieme per Caso, per il Concerto “La Pace si fa in quattro, musica e parole contro la guerra”. La direzione è affidata al maestro Biagio Capacchione.

Nel weekend di Capodanno e dell’Epifania tanti ancora gli eventi in programma a Baronissi. Resterà aperto fino alle 23 di ogni giorno il Presepe del Ciliegio che accoglierà laboratori e spettacoli. Venerdì 29 dicembre, laboratori creativi a cura de Il Punto (dalle ore 17:00).

A CapoSava torna il presepe vivente: il 29 e 30 dicembre e il 6 e 7 gennaio 2024, il Gruppo Giovani Azione Cattolica della Parrocchia di Sant’Agnese, metterà in scena la nascita del Bambin Gesù. Durante il percorso saranno rappresentati i vecchi mestieri e sarà possibile degustare tante specialità locali.

Si riaccende la magia del Presepe vivente anche ad Aiello, promosso dall’associazione Alvaa: il 30 dicembre e il 6 e 7 gennaio, presso il chiostro dell’antico Convento della chiesa di San Domenico, l’intero borgo si animerà con oltre cento figuranti. Sabato 30 dicembre, dalle ore 18.00, benedizione del Presepe accompagnata dai canti natalizi a cura della Schola Cantorum della Parrocchia di Aiello e Acquamela. Il 6 gennaio, arrivo del Corteo Storico che accompagna la regina Margherita di Durazzo in visita al presepe e, alle ore 19.30, arrivo dei Re Magi. Venerdì 5 gennaio il Presepe Vivente sarà al Parco del Ciliegio a cura della Pro Loco Baronissi.