“Greel – Il regno della carta e del cartone”: donata la prima ecoteca salernitana al Parco Pinocchio

di Redazione ZON

Oltre cinquecento bambine e bambini hanno preso parte a “Greel – il Regno della Carta e del Cartone”, l’iniziativa promossa da EcoAmbiente Salerno Spa, società che opera in regime di affidamento in house providing dell’Ente d’Ambito della Provincia di Salerno per la gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti. Il progetto si è svolto, sabato 12 e domenica 13, negli spazi del parco Pinocchio, gestito da Salerno Solidale Spa, dove tantissime famiglie hanno deciso di portare i loro bambini per partecipare a momenti di informazione e giochi interattivi sul riciclo della carta.

Greel rientrava nella V edizione della Paper Week, la campagna dedicata all’informazione e alla formazione su raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone, organizzata da Comieco, in collaborazione con Federazione Carta e Grafica, Unirima e con il patrocinio di Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ANCI, Utilitalia e la media partnership di Rai Tgr.

La due giorni che si proponeva come obiettivo quello di sensibilizzare i più piccoli sull’importanza del riciclo e del riuso attraverso un linguaggio ludico, creativo ed educativo, attraverso un ambasciatore speciale, l’eco-grillo Greel, ideato e realizzato in maniera originale per questo progetto dal dipartimento Progetti Speciali (Educational) di EcoAmbiente Salerno, è stata l’occasione per presentare una importante novità.

La prima ecoteca salernitana

EdA Salerno e EcoAmbiente Salerno Spa hanno infatti donato al parco Pinocchio la prima ecoteca salernitana: una libreria di cartone riciclato dove trovano posto libri e fumetti dedicati all’ambiente e alla natura. Ognuno potrà dare il proprio contributo e arricchire, con la donazione di un volume, uno spazio nato per invitare i più piccoli a leggere, informarsi e divertirsi in un luogo aperto e a misura di famiglia e di bambino. L’ecoteca è solo il primo passo di un percorso che vedrà EcoAmbiente in prima linea su tutto il territorio privinciale per sensibilizzare le giovani generazioni attraverso letture outdoor e iniziative che legano la cultura alla sostenibilità economica ed ambientale.

L’ecoteca è un segnale tangibile di come avvicinare bambine e bambini ai temi green – ha spiegato la presidente di Salerno Solidale Mena Arcieri – Mi auguro che sia l’inizio di una collaborazione fruttuosa tra realtà che hanno obiettivi in comune e che si muovono con la stessa passione e determinazione”.

Ecoambiente Salerno Spa ha avviato in questi mesi un dialogo e confronto costante con tutti i Consorzi nazionali di filiera proprio per operare in modo sinergico e quindi proficuo – ha detto Nicola Ciancio, presidente di EcoAmbiente Salerno – Tra i vari siti, gestiamo l’ impianto Casal Velino, che si occupa nello specifico della selezione dei rifiuti di carta e cartone provenienti dalla raccolta differenziata. Siamo convinti che insieme agli altri attori principali del settore possiamo e dobbiamo offrire il nostro contributo in termini di informazione e formazione.

Presenti anche l’assessore comunale all’Ambiente Massimiliano Natella, che ha sottolineato il valore di iniziative come quella promossa da EcoAmbiente Salerno Spa e il presidente di EdA Giovanni Coscia: