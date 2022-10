Halloween, come intagliare e decorare la propria zucca

La festa più mostruosa dell’anno non può definirsi tale senza la sua regina arancione: da ormai sempre più anni anche in Italia è la zucca a fare da padrona delle decorazioni di Halloween. Non sono pochi, infatti, a voler decorare la propria casa con un elemento “terrificante” ma allo stesso tempo di grande impatto visivo.

E sebbene possa sembrare un lavoro complicato, intagliare una zucca non è mai stato così semplice, grazie a tutorial e guide dedicate. Il primo passo consiste nel scegliere il tipo di ortaggio: sicuramente si dovrà trattare di una zucca di grandi dimensioni. Attenzione anche a non sceglierne una dalla buccia troppa spessa e dura, meglio preferire “corazze” più tenere.

Una volta scelta la propria zucca, bisognerà procedere a svuotamento e intagliatura dell’ortaggio. Sarà dunque necessario affidarsi a taglierini, coltelli di varie dimensioni e utensili dedicati alla decorazione. Ripulire l’interno sarà il primo step delle operazioni, per poi successivamente operare sul disegno da voler intagliare nella parte anteriore. Attenzione a livellare correttamente sia l’interno che l’esterno della zucca: sarà importante dare stabilità e fornire il giusto equilibrio anche al vano dove sarà posizionata la luce.

Proprio la scelta dell’illuminazione costituisce l’ultimo passo prima della tanto attesa esposizione della zucca all’interno della propria abitazione. La scelta classica ricade sulla luce tremolante e vibrante di un lumino, ma nuove varianti con piccole torce o led stanno prendendo sempre più piede.