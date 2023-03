Idem: fuori ora il nuovo singolo di Gazzelle

di Tiara Operno

E’ disponibile da oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali, venerdì 10 marzo, il nuovo singolo di Gazzelle “Idem“, prodotto da Federico Nardelli e arrivato a quattro mesi di distanza da “Non lo dire a nessuno“. Per anticipare l’uscita del pezzo, nella giornata di ieri sono comparsi a Milano diversi tirannosauri che fermavano i passanti lasciando loro due quesiti: “Cosa succederebbe se tornassero i tirannosauri?” “Se il mondo finisse domani?.

Come lo stesso Gazzelle ha dichiarato: “ Idem parla di tanti momenti della mia vita. Dalla fine di una storia che mi ha lasciato al buio, all’inizio di qualcosa che mi ha restituito la mia luce. Dal crollo psicologico che ho attraversato un po’ di tempo fa, al riprendere la mia vita e la mia mente nelle mie mani. Il cantante ha poi aggiunto: “Scrivere è la mia cintura di sicurezza. E se il mondo finisse davvero domani io continuerei a farlo… sempre mettendoci dentro tutto quello che questa vita mi da. Qualunque cosa sia.”

Clicca qui per ascoltare “Idem”.

TESTO DI IDEM: IL NUOVO SINGOLO DI GAZZELLE

Quando fai un sacco di errori

gli altri tutti campioni

e se ti viene da urlare, tranquillo, è normale

se si spegne la luce tu lo sai che è solo un interruttore

E ho ritrovato me stesso, da solo in un cesso, davanti allo specchio ho capito che

che tutto si intreccia e alla fine si spezza ma se non si spezza hai ragione te

che è tutte le notti che faccio le 3

e fare a cazzotti per stare con te

e tu ammazzeresti per stare con me è assurdo ma anch’io

idem

E se il mondo finisse domani

se arrivassero gli americani

io vorrei stare con te

sotto le bombe con te

mentre mi sparano e

se arrivassero mille tsunami

se arrivassero i tirannosauri

io vorrei stare con te

anche sott’acqua con te

mentre ci mangiano e

Quando sei al buio lì fuori

gli altri tutti lampioni

ma lo sai che sono un generatore

E ho immaginato me stesso volare dal tetto ma steso su un letto ho capito che

che tutto si ingrossa e alla fine ti strozza ma se non ti strozza hai ragione te che è tutta la vita che parlo di te

pure quando aprivo staccavo alle 3

e tu moriresti per stare con me

è assurdo ma anch’io

idem

E se il mondo finisse domani

se arrivassero gli americani

io vorrei stare con te

sotto le bombe con te

mentre mi sparano e

se arrivassero mille tsunami

se arrivassero i tirannosauri

io vorrei stare con te

anche sott’acqua con te

mentre ci mangiano e

E ho lasciato alcuni pezzi di me

dentro le persone sbagliate

qualcuno ha preso il meglio

qualcuno ha preso il peggio

e a volte fa davvero male

così tanto male, che non sento nemmeno più quasi dolore

E se il mondo finisse domani

se arrivassero gli americani

io vorrei stare con te