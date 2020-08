All’orizzonte si profila un nuovo, infuocato triangolo dell’estate: protagonisti Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez e Anna Safroncik

Pur essendo ormai giunta al giro di boa, l’estate 2020 continua a regalarci succulenti gossip: l’ultimo riguarda la crisi, ormai acclarata tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez.

Il settimanale Oggi, in un pezzo datato giovedì 13 Agosto 2020, aggiunge però nuovi particolari che si celerebbero dietro il raffreddamento dei rapporti tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 2. In particolare sarebbe entrata in scena, come “terza incomoda”, l’attrice de “Le Tre Rose di Eva” Anna Safroncik.

Sempre stando alla ricostruzione del noto settimanale, Ignazio Moser avrebbe incontrato Anna Safroncik presso il Billionaire, noto locale della Costa Smeralda, e tra di loro sarebbe scoppiata una irrefrenabile passione. Poche ore prima, il giovane era stato visto litigare con la sua (ormai ex?) fidanzata Cecilia Rodriguez nei pressi dello Just Cavalli, altro avamposto della movida estiva della Sardegna.

Il flirt con Anna Safroncik, ammesso che sia vero, rappresenta per lui solo un modo per distrarsi dalle asprezze vissute con Cecilia nell’ultimo periodo? O i due sono destinati a formare una nuova e speriamo solida coppia dello showbusiness italiano? Solo il tempo potrà dircelo.

Di certo, le cose dal punto di vista amoroso in casa Rodriguez non vanno benissimo: fa ancora discutere spiagge e salotti patinati la rottura tra Belen e Stefano De Martino, di recente incoronato dai lettori del settimanale Gente “Ragazzo dell’estate”.

