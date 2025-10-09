Il Comune di Salerno al TTG Travel Experience 2025

di Redazione ZON

L’Assessore Ferrara: “Una vetrina formidabile per Salerno”

Il Comune di Salerno è presente anche quest’anno al TTG Travel Experience, la fiera del turismo in corso fino al 10 ottobre a Rimini. L’amministrazione comunale di Salerno partecipa ad uno degli appuntamenti fieristici più importanti del settore turistico a livello nazionale ed internazionale, con 2700 espositori e 1000 buyer provenienti da 75 paesi del mondo. Lo stand è stato allestito, così come nelle precedenti due edizioni, in collaborazione con il Comune di Vietri sul Mare con l’obiettivo di promuovere non solo la città, ma anche le aree limitrofe e l’intero territorio provinciale in un’ottica di una più ampia offerta turistica e valorizzazione del territorio.

Un’affluenza costante ed entusiasta sin dal primo giorno presso lo spazio espositivo di una città e di un territorio che rappresentano ormai una destinazione turistica riconosciuta ed apprezzata, tanto dagli operatori del settore quanto dai visitatori. Il Comune di Salerno promuove, insieme alle bellezze del territorio e ai tesori del patrimonio storico-artistico cittadino, la XX edizione di Luci d’Artista ormai alle porte, con tante novità e sorprese, il cartellone di Musica d’Artista, la rassegna che accompagna la kermesse luminosa con un fitto calendario di spettacoli in programma al Teatro Verdi, e i principali eventi già programmati per il 2026. Un forte interesse ha suscitato in particolare il nuovo Giardino della Minerva che, grazie anche ai lavori di ampiamento e riqualificazione conclusi la scorsa estate, è divenuta una delle principali attrazioni per i turisti.

Si terrà a breve, presso lo stand della Regione Campania, il panel “Tra Mare e Cultura, Luci e Ceramica: il fascino autentico di Salerno e Vietri sul Mare”, al quale prendono parte, insieme all’Assessore Ferrara e al Consigliere Delegato al Turismo del Comune di Vietri sul Mare Vittorio Mendozzi, l’Assessore al Turismo della Regione Campania Felice Casucci ed autorevoli esponenti nazionali del comparto turistico e alberghiero, del mondo crocieristico, degli enti camerali. Oltre a tracciare un bilancio, particolarmente lusinghiero, dei flussi turistici dell’anno, incentivati dal progressivo incremento dei passeggeri del nuovo aeroporto, si discuterà delle prospettive per l’anno a venire, con un focus particolare sulle cifre previste nel comparto del turismo crocieristico. Saranno infatti quasi 200 gli scali previsti per un numero di passeggeri che supererà i trecentomila, dato quasi triplicato rispetto al 2025.

Soddisfatto l’Assessore al Turismo Alessandro Ferrara, che come di consueto ha guidato la delegazione del Comune di Salerno e di operatori turistici del territorio all’evento fieristico riminese: