Il musical Superboy per dire ‘No’ al bullismo

Lo scorso venerdì 19 gennaio 2024 le classi seconde della scuola secondaria di I grado di Scarperia e San Pietro hanno assistito al musical Superboy, presso il Teatro Comunale Corsini di Barberino di Mugello. Stando a quello che riferisce OkMugello, la visione dello spettacolo fa parte di un progetto più ampio interamente finanziato dall’Amministrazione Comunale aggiudicataria del Bando Regionale “Contributi a Comuni e Province per progetti in materia di contrasto al bullismo e cyberbullismo”.

Lo spettacolo Superboy: il progetto contro il bullismo

Come si diceva, quindi, la visione del musical Superboy fa parte di un progetto più ampio di presa consapevolezza contro il bullismo e il cyberbullismo. Infatti, sempre come si legge, lo spettacolo teatrale è solo l’inizio di un progetto educativo-didattico. Quest’ultimo continuerà con spunti di riflessione e attività da fare in classe. Le attività che saranno svolte in classe prevedono una riflessione sul tema del cyberbullismo, ma anche, più in generale, su una presa di coscienza dell’uso dei social media.

Nei prossimi mesi, inoltre, si terranno sul tema laboratori per studenti e genitori a cura di esperti. Infine, per le famiglie verrà inoltre resa disponibile una brochure sul tema. Quest’ultima sarà curata della referente bullismo e cyberbullismo dell’Istituto in collaborazione con la Consulta dei genitori.

