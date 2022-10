Il Paradiso delle Signore anticipazioni oggi, la puntata del 12 Ottobre

Anticipazioni: gli amori, le speranze e le delusioni che ruotano attorno al primo grande magazzino per signore nella Milano a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta.

Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni della puntata di oggi 12 Ottobre

Veronica è preoccupata per la presenza di Gloria al magazzino Paradiso. Clara deve trovare una nuova abitazione e prende in considerazione la casa delle ragazze. Paola nota lo scoramento di Maria che ha ricevuto commenti non entusiasti da Flora sui suoi modelli. Adelaide rappresenta sempre una minaccia per Flora.