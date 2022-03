Il Paradiso delle Signore anticipazioni oggi, la puntata del 25 Marzo

Il Paradiso delle Signore anticipazioni oggi. Salvo ha in mente qualcosa per salvare la sua storia d’amore con Anna, ma non può rivelare ancora nulla a Marcello.

Fiorenza riferisce i pettegolezzi su Ludovica a Flavia, di ritorno da Napoli. Gemma riceve da Marco un invito a cena a Villa Guarnieri e scopre per caso che Stefania è stata ospite lì, e non la prende affatto bene.

Dopo cena si presenta da Stefania che, messa alle strette, confessa di essere stata in Villa mentre tutti la credevano da zia Ernesta. Dante riesce a fare breccia nel cuore di Beatrice e i due si baciano.

Non ci resta che darci appuntamento alle 15 e 55 su Rai Uno.