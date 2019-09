Andrà in onda domenica 29 Settembre alle 21.25 su Raiuno, la seconda puntata della fiction Imma Tataranni-Sostituto Procuratore: le anticipazioni

La seconda puntata della fiction tratta dai romanzi di Mariolina Venezia (editi da Einaudi) Imma Tataranni-Sostituto procuratore, andrà in onda su Raiuno domenica 29 Settembre alle 21.25.

Nella scorsa indagine il sostituto procuratore di Matera interpretato da Vanessa Scalera, ha risolto il caso di una donna uccisa e fatta a pezzi che l’ha portata a contatto con la triste realtà del caporalato.

Non è un Paese per giovani?

Tema della seconda puntata, che conferma la valenza sociale della fiction diretta da Francesco Amato, saranno invece le aspettative deluse dei giovani che si trovano spesso di fronte ad una realtà arida di possibilità, che concede poco spazio alla loro fame, al loro diritto al futuro.

Come piante tra i sassi (dal titolo dell’episodio in onda domenica prossima) questi giovani sono spesso disposti a tutto pur di trovare il proprio posto nel mondo: anche lavorare al soldo delle ecomafie che vogliono sotterrare in Basilicata rifiuti tossici.

Anche il giovane Mirko, il cui cadavere viene ritrovato a Nova Siri, è finito in questo gioco più grande di lui? Toccherà al sostituto procuratore Imma Tataranni indagare, lei che a casa continua a fare i conti con l’ansia di felicità della figlia adolescente Valentina (Alice Azzariti), con l’apporto irrinunciabile del giovane appuntato Ippazio Calogiuri (Alessio Lapice)

