Negli scorsi mesi il Napoli è andato più volte all’assalto di Ciro Immobile, cercando di strapparlo alla Lazio. E l’attaccante ha preso la sua decisione

Tra una settimana riprenderà la Serie A, e lo farà da dove si era fermata a marzo, con la lotta scudetto tra Juventus e Lazio. A guidare le due squadre i primi due giocatori della Classifica marcatori, Immobile, che ha realizzato 27 reti, e Ronaldo, fermo a 21. Le prestazioni dell’attaccante biancoceleste hanno attirato molti club europei, ma è il Napoli che insiste di più.

Da mesi ormai gli azzurri sono all’assalto dell’attaccante, nel tentativo di strapparlo alla Lazio. Più volte in passato Immobile ha utilizzato parole di grande stima per il club partenopeo, e gli azzurri stanno tentando di tutto per riportarlo a casa. De Laurentiis ha fatto più di un’offerta alla Lazio, che però lo ritiene incedibile.

E dopo una stagione ricca di gol e successi, anche l’attaccante ha preso la sua decisione, ovvero restare alla Lazio. Come infatti riporta Il Tempo, Immobile ha comunicato alla Lazio il suo ok per il rinnovo. L’attaccante firmerà un contratto quinquennale, che lo legherà al club biancoceleste fino al compimento dei 35 anni.

Un contratto a vita, come ringraziamento al club che ha creduto in lui nel periodo in cui era stato scaricato da Dortmund e Siviglia.

