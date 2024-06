Incidente a Cava de’ Tirreni: perde la vita un 17enne

di Rita Milione

Momenti drammatici nella serata di ieri in via XXV Luglio, nei pressi della stazione di Cava de’ Tirreni, dove due ragazzi in sella ad uno scooter si sarebbero scontrati con un auto durante un sorpasso. Il ragazzo 17 enne di Castel San Giorgio è deceduto sul colpo mentre l’altro è ferito ma non in pericolo di vita.

Sul posto sono giunti i volontari della Croce Azzurra di Cava de’ Tirreni e le Forze dell’Ordine per chiarire la dinamica dell’incidente.