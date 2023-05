Tragedia sull’A30, a Mercato San Severino. Bambina muore in un incidente stradale

di Redazione ZON

Una notizia drammatica, quella di un incidente stradale sull’A30, pochi chilometri prima dello svincolo autostradale di Mercato San Severino, in direzione Caserta, avvento nel tardo pomeriggio. Nel sinistro avrebbe perso la vita una giovane di soli 15 anni, sbalzata fuori dall’abitacolo, e finita contro un guardrail.

Ancora non sono chiare le cause del tragico incidente sull’A30. Nell’abitacolo coinvolto, una Toyota Yaris, viaggiavano 5 persone, tra cui la vittima, e secondo prime ricostruzioni, il conducente avrebbe perso il controllo dell’auto. Feriti due ragazzi, trasportati prontamente dagli operatori sanitari de La Solidarietà, il Punto di Baronissi e dell’Humanitas all’ospedale. Il più giovane, di otto anni e fratello della 15enne, è stato trasportato all’ospedale “Ruggi” di Salerno, il più grande – il fidanzatino della ragazza deceduta – al “Fucito” di Mercato San Severino. Secondo primissime notizie entrambi verserebbero in stato comatoso; uno risulterebbe intubato e con un importante trauma cranico e toracico, l’altro con politraumi. In codice rosso al “Curteri”, invece, la madre della vittima. Soccorsi necessari anche per il padre dei due ragazzi ferito lievemente ad una mano, trasportato dai sanitari de Il Punto al “Ruggi” di Salerno.

Notizia in aggiornamento.