Anziano investito a Baronissi, ignote le cause e le condizioni dell’uomo

di Redazione ZON

Intorno alle ore 10 di questa mattina a Baronissi in Via Nunzio Pagliara , un uomo è stato investito da un camion .

Ancora incerte le cause dello sciagurato evento, che vede coinvolto un anziano signore. Raccontano, le tante persone accorse, di non aver capito subito l’accaduto, al suono delle sirene credevano ad una discussione finta male. A prestare i primi soccorsi sembrerebbe essere un stato passante in attesa dell’arrivo dei sanitari.

Non si conosce lo stato di salute dell’anziano , sull’asfalto restano i segni di questo brutto spicchio di vita, una pezzo di camicia stracciato e tracce ematiche.

Sul posto gli agenti della Polizia Municipale a raccogliere elementi utili alle indagini e le testimoniane dei presenti al momento dei fatti.