Incidente mortale a Cava de’ Tirreni: donna patteggia 9 mesi per omicidio stradale

di Redazione ZON

Ha patteggiato una condanna a 9 mesi di reclusione una donna di 44 anni, giudicata responsabile di omicidio stradale per la morte di un 22enne di Nocera Inferiore. La sentenza è stata emessa al termine del giudizio davanti al Gup del Tribunale di Nocera Inferiore.

La tragedia

Il drammatico incidente si è verificato nella notte del 10 luglio 2022 in via XXV Luglio, a Cava de’ Tirreni. La ricostruzione della dinamica, basata su una perizia cinematica disposta dal pm, ha chiarito che la donna, alla guida di un’auto Kia, non avrebbe rispettato la precedenza, impattando contro lo scooter su cui viaggiavano la vittima e un altro giovane.

La dinamica del sinistro

Secondo le indagini, nei pressi di un incrocio, la donna avrebbe rallentato per far transitare un’altra vettura proveniente dalla direzione opposta, ma nel momento della svolta a sinistra non avrebbe dato la precedenza allo scooter. Questa manovra ha causato il violento impatto, rivelatosi fatale per il 22enne.

Una sentenza che chiude il procedimento penale, ma che non cancella il dolore per una vita spezzata troppo presto.

Fonte: SalernoToday