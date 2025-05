Praiano, grave incidente in scooter: turista americana di 27 anni ricoverata al “Ruggi” in condizioni serie

di Redazione ZON

Grave incidente nel pomeriggio di ieri lungo la Statale 163 Amalfitana, nel territorio comunale di Praiano, dove una turista americana di 27 anni è rimasta seriamente ferita in un impatto con una parete rocciosa mentre era alla guida di uno scooter a noleggio.

La giovane, in vacanza in Costiera con la famiglia, trasportava il padre settantenne come passeggero. Per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo in una curva, schiantandosi contro la roccia e finendo violentemente sull’asfalto insieme al genitore. Le condizioni della 27enne sono apparse subito gravi.

Dopo un primo ricovero al Pronto Soccorso di Castiglione, la donna è stata trasferita d’urgenza in eliambulanzaall’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno. Nel reparto di Chirurgia d’urgenza diretto dal dottor Pasquale Smaldone, le sono state diagnosticate una contusione toracica con fratture costali, una contusione addominale con lesioni al fegato e una frattura all’orbita mascellare. È stata sottoposta a interventi chirurgici delicati e le sue condizioni, pur gravi, sono stabili. È attualmente sotto osservazione costante.

Il padre ha riportato solo ferite lievi, ma anche lui è stato assistito dai sanitari. Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

L’episodio riporta all’attenzione il tema della sicurezza stradale in Costiera Amalfitana, una delle aree turistiche più affascinanti ma anche più pericolose dal punto di vista viario. L’utilizzo di scooter da parte di turisti – spesso poco esperti e ignari delle difficoltà delle strade costiere – continua a rappresentare un rischio concreto, troppo spesso sottovalutato.