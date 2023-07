L’incontro/scontro tra Musk e Zuckenberg si terrà in una grotta in provincia di Salerno

di Chiara Gioia

(Quasi) tutto pronto per l’incontro/scontro più atteso degli ultimi tempi. Ma per la location, si è ancora in dubbio, su quale delle tante opzioni Elon Musk e Marck Zuckenberg abbiano scelto per il loro duello. Nelle ultime ore infatti, è arrivata la possibilità di una location inedita: le Grotte di Pertosa-Auletta in provincia di Salerno.

Ad invitare i due contendenti è Domenico Barba, primo cittadino di Pertosa che specifica: per uno scontro sportivo e leale garantiamo uno scenario da sogno, con 16 gradi costanti, privacy totale e terzo tempo con prodotti della dieta mediterranea. Ma anche un invito a desistere e a riappianare le divergenze intorno a una buona tavola. Musk e Zuckerberg accetteranno la sfida?

Ecco quanto si legge sui profili social di Domenico Barba, primo cittadino di Pertosa:

«Cari #Mark e #Elon, se questo “combattimento” si farà, se davvero avete scelto un’azione cosi “primitiva” per risolvere le vostre divergenze, quale luogo migliore di una grotta? Al centro della Terra, in totale privacy e con una temperatura ideale e costante di 16 gradi. Vi aspettiamo alle Grotte di Pertosa-Auletta, a patto che sia uno scontro leale e sportivo, non una manifestazione di violenza».

«A proposito, lancio io una sfida a voi: scommettiamo che alla vista di uno spettacolo della natura tanto bello quanto unico (patrimonio UNESCO) preferirete posare i guantoni, navigare il fiume che attraversa la grotta e farvi “ammansire” da cotanta meraviglia?! Poi sarò ben lieto di ospitarvi e offrirvi le nostre prelibatezze, prime fra tutte il Carciofo Bianco di Pertosa presidio Slow food; si sa che la tavola può mettere tutti d’accordo e far dimenticare vecchi rancori…