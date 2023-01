Insediamento Commissario Comune di Scafati

Il Prefetto di Salerno Francesco Russo, a seguito delle dimissioni ritualmente presentate dalla maggioranza dei consiglieri comunali, ha disposto, in data odierna, la sospensione del Consiglio comunale di Scafati, proponendo contestualmente lo scioglimento dello stesso Consiglio, ai sensi dell’art. 141 del T.U.E.L..

Per la provvisoria gestione dell’Ente è stato nominato Commissario prefettizio il Prefetto a riposo dott. Antonio D’ACUNTO. Di origini salernitane, il dott. D’ACUNTO è stato nominato Prefetto nel 2008 per ricoprire l’incarico di Presidente della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Crotone, successivamente ha svolto le funzioni di Prefetto nelle province di Latina, Potenza e Ancona.