Insediamento del nuovo Prefetto di Salerno Francesco Esposito

di Rita Milione

Si è insediato nella giornata di ieri 2 ottobre, presso il Palazzo del Governo, il nuovo Prefetto della Provincia di Salerno Francesco Esposito.

Entrato in carriera nell’ottobre 1994, è stato assegnato alla Prefettura di Pisa. Dal novembre 1996 è stato trasferito presso la Prefettura di Firenze. In questo periodo è stato anche capo ufficio stampa e responsabile del cerimoniale, collaborando con la Presidenza del Consiglio all’organizzazione di numerosi eventi di livello internazionale. Dal 2002 è stato nominato Vice Capo di Gabinetto. Con decorrenza 10 gennaio 2008 è stato promosso Viceprefetto. Durante questo periodo ha seguito l’attività preparatoria e i tavoli di mediazione per la predisposizione del piano di ordine e sicurezza pubblica in occasione dello svolgimento del “Social Forum Europeo” a Firenze.

Dal 12 aprile 2010 è stato destinato alla Prefettura di Livorno ove ha svolto l’incarico di Dirigente dell’Area I Ordine e sicurezza pubblica. Dall’8 settembre 2010 al 30 dicembre 2010, trasferito presso la Prefettura di Verona, ha ricoperto il posto di Capo di Gabinetto. Dal 29 dicembre 2010 è stato trasferito presso la Prefettura di Napoli, dove ha assunto le funzioni di Capo di Gabinetto. Da gennaio 2014 è stato nominato Viceprefetto Vicario della Prefettura di Napoli.

Nominato Prefetto dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 29 aprile 2016, è stato destinato alla Prefettura di Belluno a decorrere dal 23 maggio 2016, dove ha diretto, tra l’altro, i servizi di prevenzione e di soccorso in occasione della tempesta “Vaia” che ha interessato il territorio della provincia di Belluno a fine ottobre 2018, causando ingenti danni in particolare al patrimonio boschivo delle Dolomiti. Dal 25 novembre 2019 ha svolto le funzioni di Prefetto della Provincia di Lucca.