Instagram, ecco come capire se hai dei blocchi delle impostazioni

di Rita Milione

In vista delle elezioni che nel 2024 coinvolgeranno molti Pesi del mondo (tra cui Unione Europea e Stati Uniti) il social network di Meta ha deciso di impostare una serie di blocchi per i contenuti di tipo politico. Tutto è stato annunciato per tempo nei mesi scorsi, quindi non c’è nessun complotto politico.

Il primo risale al 9 febbraio ed è stato pubblicato sul blog ufficiale di Instagram. Per favorire questo approccio la scelta è stata quella di inserire un filtro automatico sui contenuti di natura politica: “Stiamo rafforzando l’approccio attuale alle modalità in cui trattiamo i contenuti di natura politica: non li consiglieremo in modo proattivo nelle sezioni dei consigli su Instagram e Threads. Se vuoi che questi post ti vengano consigliati lo stesso, avrai la possibilità di vederli grazie a un’opzione”.

Il filtro blocca i contenuti considerati politici che troviamo nelle sezioni “Esplora” e nel flusso dei Reel. Se non avete cambiato impostazione e soprattutto se avete aggiornato Instagram, avete tutti il filtro già impostato. Per verificarlo e toglierlo bisogna seguire questa procedure: