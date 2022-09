Inter-Bayern Monaco, le probabili formazioni del match

Questa sera le stelle più luminose d’Europa tornano a brillare. È la prima gara dei gironi di UEFA Champions League, Girone C. Inter-Bayern Monaco è la partita con la quale avrà inizio il tanto temuto gruppetto della morte di quest’anno. Il sorteggio ha creato un girone del tutto infernale, con appunto Inter, Bayern, Barcellona e Viktoria Plzen squadra cuscinetto. Ogni match sarà importantissimo per scoprire quale club potrà accedere al prossimo turno del torneo.

I nerazzurri per questa partita saranno ancora privi del loro centravanti. Lukaku infatti è al momento in Belgio per curare il problema riscontrato in allenamento la scorsa settimana. Al suo posto, sarà Dzeko ad accompagnare in attacco Lautaro Martinez. Spazio anche a Mkhitaryan dal primo minuto.

I bavaresi invece debuttano con una squadra assolutamente di livello. De Ligt ha ormai superato Upamecano nelle gerarchie, l’olandese guiderà insieme a Lucas Hernandez la difesa tedesca. Avvantaggiato Sabitzer per questa gara, partiranno dalla panchina sia Goretza che Musiala.

Queste tutte le premesse per la sfida che vedrà affrontarsi Inter-Bayern Monaco.

Probabili formazioni

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Darmian, Mkhitaryan, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, L. Martinez. Allenatore: Inzaghi. A disposizione: Handanovic, Cordaz, Acerbi, D’Ambrosio, Dimarco, Dumfries, Bellanova, Barella, Asllani, Gagliardini, Correa.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, De Ligt, L. Hernandez, Davies; Kimmich, Sabitzer; Coman, Müller, Sané; Mané. Allenatore: Nagelsmann. A disposizione: Ulreich, Mazraoui, Stanisic, Upamecano, Goretzka, Musiala, Gravenberch, Gnabry, Choupo-Moting, Tel.

ARBITRO: Turpin (Fra).

GUARDALINEE: Danos e Gringore.

IV UOMO: Buquet.

VAR: Brisard.

AVAR: Delajod.