Internazionali d’Italia, in finale il 54° incontro tra Djokovic e Nadal

Saranno Djokovic-Nadal a sfidarsi in finale agli Internazionali d’Italia; il serbo ha sconfitto Schwartzman, lo spagnolo si è vendicato di Tsitsipas

Siamo giunti all’atto conclusivo degli Internazionali d’Italia, e finale migliore non poteva esserci. Domani, infatti, saranno il n.1 e il n.2 del mondo a sfidarsi in finale, ovvero Djokovic–Nadal.

Il serbo, dopo le 3 ore di lotta con Del Potro, ha bisogno di altre due ore e mezza per avere la meglio dell’altro argentino, Schwartzman, piegato dopo una dura lotta per 6-3 6-7(2-7) 6-3. Per Nole si tratta della nona finale a Roma, dove a vinto 4 volte.

Nadal si prende la rivincita su Tsitsipas, che lo aveva sconfitto a Madrid esattamente una settimana fa, eliminandolo con un facile 6-3 6-4. Lo spagnolo arriva in finale a Roma per l’undicesima volta in carriera. Al Foro Italico Nadal vanta 8 successi, con solo due sconfitte in finale, proprio con Djokovic.

I due rivali si affronteranno nel loro 54° incontro, il 24esimo sulla terra. Djokovic è in vantaggio per 28-25, mentre sulla terra Nadal conduce per 16-7. A Roma si sono affrontati 5 volte, ben 4 in finale, con due vittorie a testa, mentre l’ultimo loro incontro è avvenuto in semifinale lo scorso anno, con la vittoria di Nadal.

L’ultimo precedente è in finale agli Australian Open di quest’anno, dove a uscirne vincitore è stato Djokovic, che ha conquistato il suo 7° titolo.