Isola dei Famosi, i concorrenti parteciperanno in coppia

Tantissime novità nella prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Manca sempre meno al ritorno di Ilary Blasi, riconfermata alla conduzione del programma. Ancora non si conosce il cast completo ma, secondo alcune indiscrezioni, i concorrenti potrebbero partecipare in coppia; due di queste potrebbero essere formate da Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni e Ilona Staller con il figlio Ludwig Maximilian Koons.

“Siamo in grado di darvi alcune anticipazioni su chi saranno i naufraghi e in particolare oggi vi daremo conto delle prime due coppie di concorrenti che prenderanno parte all’Isola dei famosi 2022. Già parliamo di coppie perché si tratta di quattro personaggi che, un po’ come è già capitato al Grande Fratello, saranno in realtà due concorrenti ed in particolare genitori-figli“, si legge su TvBlog.

Al fianco della conduttrice ci saranno Nicola Savino e Vladimir Luxuria mentre Massimiliano Rosolino tornerà in Honduras per essere l’inviato in Palapa. Nelle scorse settimane si è parlato anche della presenza fissa di Soleil Sorge, attualmente nella casa del Grande Fratello Vip ma, sarebbe stata la conduttrice in persona a mettere un veto sulla sua partecipazione.

Un’altra coppia potrebbe essere quella formata dai fratelli Luca e Gianmarco Onestini, nomi che si aggiungono ad altri in circolazione; tra questi, Loredana Lecciso con la figlia Jasmine, Dayane Mello, Jedà, Alessia Fabiani e Lorenzo Amoruso.