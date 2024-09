L’Istituto Galilei-Costa-Scarambone di Lecce Tra i Finalisti del World’s Best School Prizes 2024

di Andrea Vitale

L’Istituto Galilei-Costa-Scarambone di Lecce è stato selezionato tra i finalisti del prestigioso World’s Best School Prizes 2024 per il suo impegno nella lotta contro il bullismo. Si tratta dell’unica scuola italiana ad aver raggiunto questo traguardo, grazie al progetto Mabasta, un’iniziativa innovativa nata per combattere il bullismo e promuovere la salute mentale degli studenti.

Il Progetto Mabasta

Nato nel 2016, Mabasta è un progetto antibullismo che ha coinvolto oltre 35.000 studenti in tutta Italia. La sua particolarità risiede nel coinvolgimento diretto degli studenti, che monitorano e segnalano episodi di bullismo attraverso piattaforme digitali, come lo sportello “MabaDAD”.

Un Traguardo Importante

La dirigente scolastica Gabriella Margiotta ha commentato: “Essere la prima e unica scuola italiana tra le tre migliori al mondo ci riempie di orgoglio e conferma che il percorso intrapreso è quello giusto”. I vincitori saranno annunciati al World Schools Summit di Dubai, previsto per il 23 e 24 novembre.

