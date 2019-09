Ieri sera l’incontro a Palazzo Chigi tra Italia e Francia. Molti i temi trattati, dalla crisi diplomatica degli ultimi mesi all’immigrazione

Incontro ieri sera a Palazzo Chigi tra Italia e Francia. Il Presidente francese, Emmanuel Macron, è stato il primo leader ad incontrare il premier Conte dall’insediamento del nuovo governo. Tanti i temi trattati, dalla crisi diplomatica degli ultimi mesi, alla questione dell’immigrazione, fino ad arrivare alla questione economica. Dopo il primo incontro, Macron ci ha tenuto a ribadire che l'”amicizia” tra Italia e Francia è indissolubile e anche se a volte si litiga si trova sempre il punto d’incontro.

Questione migranti

Macron: “Sono convinto che possiamo metterci d’accordo su un meccanismo europeo di ripartizione dei migranti coordinato dalla Commissione europea, che consenta di garantire all’Italia o a Malta, prima dell’arrivo dell’imbarcazione, che le persone che arrivano vengano prese in carico. I Paesi che non accolgono i migranti siano penalizzati finanziariamente“. E conclude: “Dobbiamo poter difendere il diritto d’asilo, che fa parte spesso delle nostre Costituzioni, ma garantire anche che coloro che non hanno diritto all’asilo vengano rimpatriati il prima possibile nel loro Paese di origine. La volontà comune è di avere, a livello europeo, una maggiore cooperazione e una politica più efficace nelle riammissioni verso i paresi d’origine”

Leggi anche