Juve, senti Tardelli: “Campionato falsato”

di Michele Mastia

Per il momento alla Juve sono stati restituiti i 15 punti di penalizzazione sottratti a seguito dell’inchiesta Prisma. A commentare la sentenza ci ha pensato Marco Tardelli, opinionista e storico campione del mondo nell”82.

Juve, le parole di Tardelli

“Sappiamo già chi vincerà il campionato, questo è certo: il Napoli per la gioia di tutti gli sportivi amanti del bel calcio. Ma come possiamo definire questa stagione così ricca di colpi di scena che però non riguardano lo sport? Dopo due mesi di penalizzazione, ritornano i punti tolti, ma siamo sicuri che fra quindici giorni…”, ha commentato Marco Tardelli, ponendo l’accento su ciò che potrebbe succedere nel caso di una futura penalizzazione. “Non voglio nemmeno immaginarlo. Certo ora aspettiamo ansiosamente il riesame del caso, ma intanto – conclude Tardelli – un’ombra scura e sinistra si allunga su un campionato irrimediabilmente falsato“.