Juventus, Allegri non ci sta: noi gli unici che non brontoliamo

di Antonio Di Mita

Dopo l’importante vittoria della Juventus contro l’Inter al Meazza, Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni del post-partita. Alla domanda sul dubbio fallo di mano di Rabiot e dei nuovamente citati favori arbitrali, il tecnico dei bianconeri ha risposto così:

“Io non commento mai episodi arbitrali, è inutile che mi fate domande su questo argomento qui. A me dà fastidio spiegare le cose troppe volte, vuol dire che non si capisce. Ci sono delle cose oggettive. In Juventus–Salernitana era una cosa oggettiva, io ho sbagliato perchè mi sono fatto cacciare fuori. Non posso stare qui a ripercorrere tutti gli episodi, l’anno scorso non ci hanno dato un rigore con l’Inter sulla stessa zolla. Quindi non siamo 1-1 ma 2-1. Noi siamo gli unici che non brontoliamo mai sugli arbitri e infatti sono andato via per non fare casino. Il VAR è oggettivo, poi sulle cose soggettive potete parlare come e quanto volete. Domandatemi perché ho sbagliato la formazione o perchè gioca qualcuno e non qualcun altro. Il VAR sbaglia solo quando la cosa è oggettiva, come ha sbagliato a La Spezia o come ha fatto contro di noi, o in Inghilterra dove l’hanno cacciato via. Io non ho mai parlato degli arbitri, così li aiutiamo“