Juventus, Allegri supera il -15 di penalizzazione

di Antonio Di Mita

Siamo alla vigilia del derby della Mole. Tra poche ore si giocherà una delle partite più sentite a Torino, anche se in termini di qualità le due squadre viaggiano su due rotte ben diverse. La Juventus ormai è ad un livello ben più alto del Torino di Juric, ma nonostante ciò si prepara a vivere un match intenso sicuramente per entrambe le tifoserie.

A ridosso della partita è intervenuto anche Max Allegri, il quale è tornato a parlare dei punti di penalizzazione assegnati alla Juventus per il caso Prisma.

“La squadra ha superato il -15. Dopo la settimana di Bergamo contro l’Atalanta c’è stata una reazione. Dopo il Monza la squadra si è assestata nelle difficoltà. Abbiamo ben chiaro l’obiettivo di prendere il Bologna, ma la squadra non deve perdere certezze perché abbiamo fatto 47 punti. Come gruppo sappiamo che dobbiamo arrivare alla fine della stagione avendo fatto i punti che ci consentono di arrivare nelle prime quattro al netto delle sanzioni e di quello che succederà che non lo so. Dobbiamo fare questo da qui alla fine, abbiamo la semifinale di Coppa Italia, l’Europa League…Partite da giocare ce ne sono, più andiamo avanti in Europa League e più riempiremo il calendario”.