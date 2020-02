Allo “Stadium” la Juventus si riprende dalle recenti prestazioni e batte il Brescia. Dybala su punizione e Cuadrado fanno gioire Sarri

Juventus-Brescia è la partita del riscatto per i bianconeri che vincono 2-0 e tornano momentaneamente a +3 sull’Inter. Dybala grande protagonista del match con una punizione capolavoro. Il Brescia, complice anche un’espulsione, non è mai in partita.

La partita

La gara si apre come ci si aspettava: Juventus all’attacco e Brescia chiuso in difesa. Passano i minuti, però, e i bianconeri sembrano non avere molto lucidità nelle scelte offensive.

Al 37′ l’episodio che cambia la partita. Ayé già ammonito stende al limite dell’area Ramsey: secondo giallo ed espulsione. A battere la punizione è Dybala che con una magia batte il portiere bresciano. I bianconeri, alleggeriti mentalmente, iniziano a produrre molti pericoli in area di rigore.

Nella ripresa la Juve aumenta la pressione per chiudere la partita. Al 49′ Sabelli è miracoloso sul diagonale di Higuain. Al 75′ Cuadrado, servito da Matuidi, chiude la partita. Juventus-Brescia termina 2-0. Da segnalare il ritorno in campo di Giorgio Chiellini dopo l’infortunio di agosto.

Il tabellino

Marcatori: 39′ Dybala, 75′ Cuadrado

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny, Danilo, Rugani, Bonucci, Alex Sandro, Ramsey, Bentancur, Rabiot, Cuadrado, Higuain, Dybala. All. – Sarri

BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso, Sabelli, Mateju, Chancellor, Martella, Bisoli, Dessena, Bjarnason, Zmrhal, Balotelli, Ayé. All. – Lopez

Espulsi: 37′ Ayé

