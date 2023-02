Juventus, la frase choc del pm: “Odio i bianconeri”

Le vicende giudiziarie legate alla Juventus sono ormai note. I bianconeri a giorni dovrebbero ricorrere al Collegio di Garanzia dello Sport per veder “cassata” la sentenza della Corte d’Appello federale che li ha visti condannati a 15 punti di penalizzazione in Serie A. È delle ultime ore la notizia di alcune dichiarazioni rilasciate da uno dei pm dell’inchiesta Prisma, Ciro Santoriello. Le dichiarazioni risalgono al 2019, durante un convegno a Milano organizzato dallo Studio Fornari e Associati con lo studio Grassi e Pwc TLS presso la Sala Sforza di Spazio Chiossetto a Milano. La data è il 14 giugno 2019.

Juventus: le parole di Santoriello

“Io, lo ammetto, seguo e sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus – le parole del magistrato -. Come pubblico ministero sono antijuventino, contro il ladrocini in campo”. Nel contesto di tale convegno, in un altro video, si sente chiaramente il relatore affermare: “Rimaniamo distanti sul fatto che lei sia pm e io avvocato, lei tifa Napoli e io tifo Inter”. Battuta a cui Santoriello replica: “Vabbé, dai: basta non Juventus“.

Le dichiarazioni sono inequivocabili e potrebbero lasciar trasparire un difetto di imparzialità nella decisione che ha condannato i bianconeri a 15 punti di penalizzazione in Serie A.