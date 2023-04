Juventus-Inter, le probabili formazioni del match

di Antonio Di Mita

Tra qualche ora inizierà la partita valida per la gara di andata della semifinale di Coppa Italia. Alle ore 21:00, all’Allianz Stadium, il pubblico potrà assistere a Juventus-Inter.

I padroni di casa sono attualmente in ottima forma, guidati da un Angel Di Maria ormai sempre più leader tecnico della squadra. Nonostante i 15 punti di penalizzazione, in campionato la Juve non smette di conquistare vittorie. La zona Champions League continua ad essere alla portata per i bianconeri.

Discorso diametralmente opposto per i nerazzurri, che invece un Serie A sono già alla terza sconfitta consecutiva. Questi risultati stanno portando la dirigenza interista ad una seria riflessione sulla guida tecnica della squadra. Attenzione quindi alla situazione di Simone Inzaghi nel caso dovesse arrivare un altro risultato negativo per la sua Inter.

Queste tutte le premesse qualche ora prima del calcio d’inizio di Juventus-Inter.

Probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. Allenatore: Allegri. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Rugani, Alex Sandro, De Sciglio, Paredes, Barrenechea, Miretti, Chiesa, Iling-Junior, Soulé, Kean, Milik.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi. A disposizione: Onana, Cordaz, De Vrij, Dumfries, Bellanova, Gosens, Zanotti, Brozovic, Gagliardini, Carboni, Correa, Lukaku.