All’Allianz Stadium, Juventus-Sassuolo si affronteranno nel lunch match della quattordicesima giornata di Serie A: le probabili formazioni del match

Juventus-Sassuolo si affronteranno nel lunch match della quattordicesima giornata di Serie A. La Vecchia Signora è ancora imbattuta in campionato e in Champions League, mentre gli ospiti vengono dalla sconfitta all’ultimo minuto contro la Lazio.

Ronaldo dovrebbe scendere in campo dal primo minuto: il portoghese, complice la pausa per le nazionali, non vedeva il campo da tre settimane. De Zerbi potrebbe fare a meno di Consigli, in dubbio per alcune noie muscolari.

Al Il fischio del match è previsto alle ore 12.30

Le probabili formazioni di Juventus-Sassuolo