La Juventus e la sua futura avversaria in Champions League, il Lione, potrebbero dare vita ad una trattativa per la prossima estate. I francesi sognano Matuidi e hanno già provato a strapparlo alla Vecchia Signora nella scorsa estate, mentre i bianconeri sono interessati al giovane talento Aouar.

In un’intervista per Tuttosport, il presidente Aulas ha rilasciato importanti dichiarazioni su Matuidi, svelando anche qualche altro aneddoto di mercato: “Ci ho provato la scorsa estate, senza successo. Ma non mi sono arreso. Ne riparleremo a giugno. Matuidi sarebbe perfetto per noi: è un centrocampista regolare, tattico e poi è un campione del mondo.

Nella Juventus apprezzo tanto anche De Ligt. Negli anni scorsi lo avevamo seguito anche noi, ma era troppo caro per il Lione. Noi, infatti, abbiamo puntato su Andersen, l’ex Sampdoria. È in crescita. Mi ha promesso che contro la Juventus disputerà due grandissime prestazioni, come vi aveva abituato in Italia”.

Il presidente dei francesi ha rivelato anche di aver fatto un tentativo per Rabiot, ovviamente andato a vuoto: A gennaio ho chiesto alla Juventus Rabiot in prestito per sei mesi. Ma proprio in quel momento ha cominciato a giocare e crescere. Fidatevi di me: è un gran talento”.

