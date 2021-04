Le Iene filmano in sala operatoria il cambio di sesso di Rodrigo Alves. Il Ken umano, dopo un percorso di transizione durato oltre 4 anni, diventa Barbie

Le telecamere de Le Iene filmano in sala operatoria il cambio di sesso di Rodrigo Alves, noto come il Ken umano.

Rodrigo si prepara a diventare Jessica, ponendo fine al suo percorso di transizione. “Fin da piccola mi è sempre piaciuto indossare gli abiti di mia mamma, mettermi il rossetto. Sono nata nel 1983 in Brasile e la mentalità era chiusa”, racconta ricordando la sua infanzia. Poi aggiunge: “Ho avuto un rapporto molto conflittuale con mio papà, lui non è mai riuscito a capire perché ero così. Non ho mai sentito il suo amore per me”. A 18 anni, Rodrigo decide di partire alla volta di Londra: “Qui mi sentivo libera e ho iniziato la chirurgia”. Dopo 76 operazioni costate circa 500mila euro, si guadagna il soprannome di Ken umano e oltre 400 ospitate a trasmissioni televisive in 24 paesi del mondo.

“Quattro anni fa togliendo alcune costole ho iniziato il mio piano segreto”, confessa Jessica, che chiarisce: “Già sapevo che ero una donna transessuale”. L’ultima tappa di un lungo percorso è Bangkok. Lì, alla presenza della Iena Alessandro Di Sarno, si sottopone, in anestesia, per 5 ore e 48 minuti all’operazione, eseguita del dottor Kamol Pansritum. La ricostruzione vaginale è resa possibile attraverso l’utilizzo della pelle del pene e del peritoneo. “È proprio bella, un po’ gonfia, ma è bella”, è ciò che dice del suo organo la mattina successiva.