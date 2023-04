La Finlandia entra nella Nato: una giornata storica

di Rita Milione

Oggi la Finlandia diventa il 31° paese alleato dell’organizzazione internazionale nata, dopo la seconda guerra mondiale, come sistema militare creato per garantire la sicurezza dei confini di 30 Paesi, 28 europei e 2 americani dalla minaccia di Paesi terzi – che sulla cartina, oggi come ieri, si trovano principalmente in Asia.

“Questa è una settimana storica. La Finlandia e gli alleati saranno più sicuri e la nostra alleanza sarà più forte”. Avremo una cerimonia di alzabandiera nel pomeriggio del 4 aprile, che è il compleanno della Nato“, ha dichiarato il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. Infatti, il trattato di Washington, o trattato dell’Atlantico del Nord, venne firmato il 4 aprile del 1949.

“Non è Mosca che decide chi aderisce all’Alleanza atlantica, la porta della Nato rimane aperta. Lo dimostreremo chiaramente domani, alzando la bandiera della Finlandia nella sede del quartier generale della Nato, e anche quella della Svezia speriamo nel prossimo futuro”, ha spiegato Stoltenberg.

La reazione della Russia

La Russia rafforzerà le sue difese nell’ovest e nel nord-ovest del Paese in risposta all’ingresso della Finlandia nella Nato. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri Alexander Grushko all’agenzia Ria Novosti.

“Parte delle misure – ha aggiunto Grushko – sono già stata annunciate. Rafforzeremo il nostro potenziale nelle direzioni ovest e nord-ovest. Se forze e mezzi di altri membri della Nato verranno dispiegati sul territorio finlandese, adotteremo passi ulteriori per garantire la sicurezza militare della Russia”.