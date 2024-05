La lotta al bullismo inizia in classe: festa finale per il progetto “Insieme si può”

di Pasquale Capasso

Il progetto contro il bullismo e il cyberbullismo Insieme si può iniziato un anno fa ha trovato la propria conclusione in questi giorni con una festa avvenuta presso la pista di Atletica, all’Ippodromo, in presenza di oltre 300 studenti appartenenti a diverse scuole della città di Cesena e con la collaborazione della squadra di atletica Endas Cesena.

Insieme si può: il progetto contro ogni forma di bullismo e cyberbullismo

Come accennato, si è concluso il progetto Insieme si può per la lotta al bullismo durato un anno con una festa. Alla fine di questa i ragazzi hanno affrontato una serie di prove, con tanto di staffetta finale, con la quale hanno potuto gareggiare nelle varie discipline sportive.

Come si diceva, questo progetto promosso dalla Polizia Locale di Cesena si è svolto nel corso dell’intero anno. Infatti, gli agenti hanno incontrato più volte gli studenti e hanno avuto la possibilità di affrontare diverse tematiche come l’educazione stradale e i corretti stili di vita. In particolare, però, gli agenti si son focalizzati sui fenomeni dilaganti di bullismo e cyberbullismo, aprendo quindi un dialogo proficuo con i ragazzi. Inoltre, come si legge su Cesena Today, gli incontri sono stati caratterizzati anche da incontri in cui vi son state delle proiezioni di filmati e cortometraggi sulle tematiche affrontate.

Problematiche affrontate sono anche quelle relative all’adescamento online, alle nuove dipendenze dai social e i pericoli che nasconde la realtà virtuale in generale.

Fonte: Cesane Today

