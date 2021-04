La Pixar si apre sempre di più alle tematiche LGBT+ e ha aperto un casting in cerca di un’attrice transgender per un nuovo progetto

La Pixar e la Disney sempre più aperte alle tematiche LGBT+ e da poche ore è stato diffuso un casting dalla Pixar in cerca di un’attrice transgender. Dall’account Trans March la casa di animazione di Emeryville sta cercando, stando al testo, un’attrice dai 12 ai 17 anni in grado di interpretare “in modo autentico una quattordicenne transgender“, un personaggio “empatico, divertente e che è sempre al tuo fianco”. Con l’espressione in modo autentico non vogliono però precludere la possibilità anche a ragazze che non lo sono di interpretare il personaggio in questione; anche se verrà data precedenza a chi non debba simularlo.

Potrebbe interessarti:

Ancora non ci sono i dettagli del progetto. Oltre a cortometraggi e lungometraggi, la Pixar lavorerà sempre di più su produzioni in streaming destinate a Disney+. Non è escluso, quindi, che il lavoro possa prendere quella strada. Inoltre, guardando ai vari progetti Disney si è fatto un gran parlare dell’outing (il primo in assoluto di un personaggio animato) di Elsa nei Frozen. Poi c’è Onward, in cui la poliziotta-ciclope Specter parla di una sua “compagna” e ha la voce di un’attrice gay, Lena Waithe.

Alcuni progetti Disney… uno sguardo al futuro

E ancora, nel cast vocale originale dell’ultimo Raya e l’ultimo drago, la leader della fazione Tails è doppiata dall’attrice Patti Harrison, transessuale. Poi c’è il cortometraggio Out di Steven Clay Hunter, uscito l’anno scorso e disponibile su Disney+. Raccontan la storia di un ragazzo omosessuale e della sua paura nell’ammettere ai propri genitori di esserlo. Guardando al futuro, invece, c’è tra i prossimi lavori Pixar il nuovo film Luca di Enrico Casarosa, che arriverà a giugno solo su Disney+ e compreso nell’abbonamento. E poi ci sono Turning Red e Lightyear, rispettivamente il romanzo di formazione di una ragazzina e un’immaginaria origin story di Buzz Lightyear.