La Rappresentante di Lista: venerdì 14 aprile esce “LRDL – LIVE WITH ORCHESTRA”

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA annuncia oggi, 14 marzo 2023, l’uscita di “LRDL – LIVE WITH ORCHESTRA“. Scopriamo, insieme, tutti i dettagli.

La Rappresentante di Lista e la nuova canzone

“LRDL – LIVE WITH ORCHESTRA“ – da oggi in preorder (https://NumeroUno.bio.to/LRDL) è stata registrata al Ravenna Festival la scorsa estate. Proprio per quest’occasione la band di Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina ha portato il suo repertorio dal vivo completamente riarrangiato per l’occasione in versione sinfonica.

LRDL – LIVE WITH ORCHESTRA

TRACKLIST

LATO A

1. Religiosamente

2. Sarà

3. Gloria

4. V.G.G.G.

5. Alieno

6. Invasione

LATO B

1. Giovane Femmina

2. Woow

3. Fragile

4. Questo Corpo

LATO C

1. Amare

2. Paesaggi Stranieri

3. Panico

4. Mai Mamma

6. Maledetta tenerezza

LATO D

1. Diva

2. Ciao Ciao

3. Resistere

4. Oh Ma Oh Pa

Discografia

Album in studio

2014 – (Per la) via di casa

2015 – Bu Bu Sad

2018 – Go Go Diva

2021 – My Mamma

Album dal vivo