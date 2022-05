La “Scossa” di Sangiovanni: testo e significato del brano

Scossa è il nuovo singolo di Sangiovanni, colonna sonora della stagione finale di “Summertime“. Ecco testo e significato.

Da venerdì 6 maggio sarà disponibile sulle principali piattaforme digitali e in rotazione radiofonica Scossa, il nuovo singolo di Sangiovanni.

Il brano fa parte della colonna sonora della serie targata Netflix “Summertime”. Potremo infatti vedere l’artista cimentarsi in uno degli episodi. Un cameo inaspettato ritrae Sangiovanni intento ad interpretare sé stesso mentre canta a un suo concerto.

Il significato del testo

Scossa è la più alta espressione del progetto discografico “Cadere Volare”. Racconta la rincorsa a pugni chiusi contro il destino, un viaggio all’interno di un universo che non ha età. È l’attimo in cui si trova il coraggio di guardare in faccia al futuro con il tentativo di fare un passo in avanti.

Il brano riflette anche sull’irrefrenabile istinto di agire. Tipico atteggiamento dell’innamoramento giovanile e facile preda anche di quegli amori da manuale. Quelli che ti fanno perdere la testa, fino a prendere la “scossa“.

Ecco il testo di Scossa – Sangiovanni

Prenderò la scossa

se mi tocchi il futuro e lo fai in mille pezzi

perchè non prendiamo la rincorsa

per buttarci negli occhi e poi

e non pensarci mai

e non pensarci mai

ho i brividi se mi tocchi il futuro

e la schiena mi trema

Prenderò la scossa

per buttarci negli occhi e poi

e non pensarci mai

e non pensarci mai più a quello che distruggo

e comprarci due monolocali

uno per la notte e uno per il giorno

ma se passi domani

perché non rimani

Prenderò la scossa

se mi tocchi il futuro e lo fai in mille pezzi

perchè non prendiamo la rincorsa

per buttarci negli occhi e poi

e non pensarci mai

e non pensarci mai più a quello che distruggo

e comprarci due monolocali

uno per la notte e uno per il giorno

Ma se passi domani

perchè non rimani? Lei non mi vuole più

Che ci posso fare

Ma stare da solo

Non mi fa più male

Non mi voleva più

Quando è tornata

Le ho detto mi spiace

Ma ho altro da fare

Non respiro, c’ho bisogno di ossigeno

Sono un genio e il mio genio è incompatibile

Mi è rimasto un segno dentro indelebile

Sto colorando giallo d’evidenziatore

Vedo sole nel mio petto, sale l’ansia tutt’un tratto

La cancello, tratto pen, prendo il pennarello giallo

Metto luce nell’addome, poco se fa buio fuori

L’importante è luce dentro, caldo e secco, non fa freddo

Tolgo il giubbotto quando esco

Resto a fuoco nell’interno

Nell’inferno mi raffreddo

Mi riscaldo con il gelo

Basta (Basta), esco e penso

Un’altra giornataccia

Un altro giornalino

Sopra la mia faccia

Lei non mi vuole più

Che ci posso fare?

Ma stare da solo

Non mi fa più male

Non mi voleva più

Quando è tornata

Le ho detto mi spiace

Ma ho altro da fare

Non respiro, c’ho bisogno d’ossigeno

Sei un accollo sul mio collo con le dita

Mi è rimasto il dito dentro la fi’

Mi sentivi fre’, ti pare un ossimoro

C’è il vento, girandola gira

Girando la siga’, fortuna non gira, che sfiga

Mi chiama l’amica, ma mica rispondo

La mia nuova tipa la manda a fanculo

Fanculo, ehi

Mi bacia le labbra e mi sento al sicuro

La cura la trovo, non mi serve aiuto

Non mi chiamo Giuda, lo giuro

Fumo siga’ un’altra volta

Umore storto e paranoia

Scende l’ansia nella pancia

Se sale l’asma, muoio e basta

Rit.

Che ci posso fare? Mi spiace

Mi sono innamorato di un’altra, dispiace

Non mi frega un cazzo se non ti piace

Quando ti metterai il cuore in pace?

C’è il vento, girandola gira

Girando la siga’, fortuna non gira, che sfiga

Mi chiama l’amica, ma mica rispondo

La mia nuova tipa la manda a fa***lo