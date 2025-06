La sfida più grande di Woba

di Lucia Romaniello

Ospite a Storytime su Radio Canale Italia lo scorso 14 giugno 2025, il rapper e cantautore Woba, al secolo Matteo Galdiolo, racconta così la sua collaborazione con Wanda Fisher per il brano “Senza Freni”: «Qualche anno fa in un locale ho conosciuto Mattia Pagliarulo, autore e giornalista parecchio in vista. Un giorno mi dice che Wanda stava cercando un rapper per il suo nuovo pezzo e me lo fa ascoltare».

«Io all’inizio», continua Galdiolo, «avevo un po’ di timore ad accettare, uscire dalla mia comfort-zone mi faceva molta paura, ma alla fine sono andato in studio e ho registrato. Wanda Fisher? Una donna potentissima ed esplosiva, e “Senza Freni” è un pezzo molto intenso».

Nel frattempo, Woba lavora al suo nuovo album, quasi un concept costruito attorno ad uno dei momenti più difficili della sua vita: «Qualche anno fa mi è stato diagnosticato un tumore benigno, un neurinoma dell’acustico. Quando succede hai due scelte: o lo congeli, nella consapevolezza di non poterlo più operare, o intervieni subito per toglierlo. Io non ho avuto dubbi: solo che, a volte, il destino si diverte a scombinare i piani e mentre aspettavo di potermi operare, faccio un incidente stradale. Durante la convalescenza, il tumore è cresciuto di tre centimetri. Per fortuna ero nelle mani di un’equipe favolosa, all’Humanitas di Rozzano; ora, piano piano, sto recuperando le frequenze a cui ero abituato prima. Una bella sfida, certo. Ma senza le sfide, sai che noia la vita?».