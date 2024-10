Lancusi, tentato furto in tabaccheria: i ladri fuggono grazie all’allarme

di Redazione ZON

Un tabacchino situato nel centro di Lancusi, frazione di Fisciano, è stato nuovamente preso di mira da una banda di ladri, ma questa volta il sistema d’allarme ha sventato il colpo. L’episodio, come riporta il quotidiano “La città“, è avvenuto intorno alle 3 di notte tra lunedì e martedì, quando quattro malviventi, con il volto coperto, hanno tentato di scassinare l’esercizio commerciale in piazza Regina Margherita, uno dei principali punti d’incontro del paese.

Il tentato colpo

I ladri, armati di un flessibile, sono riusciti a tagliare la saracinesca e si preparavano a entrare. Tuttavia, l’attivazione dell’allarme, corredato da fumogeni, li ha costretti a desistere e a fuggire, lasciando dietro di sé solo danni alla saracinesca. Per i titolari, nonostante il danno materiale, il sistema di sicurezza ha evitato una perdita ben più consistente, come già accaduto in passato, quando furti simili avevano fruttato refurtive di migliaia di euro.

Le indagini

Le indagini sono attualmente in corso, condotte dai carabinieri di Fisciano, guidati dal comandante Bruno Sacchinelli e coordinati dalla Compagnia di Mercato San Severino. Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, sia pubbliche che private, per risalire ai responsabili.

Questo tentato furto si inserisce in una serie di raid che recentemente ha colpito numerose attività della provincia, tra cui un doppio assalto a due stazioni di servizio di Baronissi e Fisciano.