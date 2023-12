Laura Pausini torna al PalaSele di Eboli per due serate indimenticabili

di Lucia Romaniello

A cinque anni di distanza dal suo ultimo tour mondiale, dopo le tappe di Rimini, Roma, Mantova e Firenze, il “Laura Pausini World Tour 2023/2024” arriverà al PalaSele di Eboli per due appuntamenti straordinari previsti per stasera e domani (26 e 27 dicembre).

Una tournée mondiale, la decima in carriera per l’Artista italiana più premiata al mondo, che si concluderà il 6 aprile 2024 al Madison Square Garden di New York, la città che aveva salutato l’inizio dei festeggiamenti del suo trentennale il 27 febbraio di quest’anno.

Dopo essere stata la prima artista donna a esibirsi a San Siro e al Circo Massimo e ad aver intrapreso un tour negli stadi italiani, Laura Pausini porterà in scena uno show la cui creatività fa da cornice a una scaletta che alterna i grandi successi della carriera trentennale dell’Artista e i nuovi inediti dell’album Anime Parallele uscito in tutto il mondo lo scorso 27 ottobre. Più di due ore di musica in una scaletta che conta 37 canzoni, di cui 15 racchiuse in 4 momenti medley.

Accanto a Laura sul palco, una band di 7 musicisti e 4 coristi, con la direzione musicale di Paolo Carta, che ricopre questo ruolo per la settima volta in un tour mondiale dell’Artista.

Info utili – Laura Pausini | PalaSele di Eboli

Il “Laura Pausini World Tour 2023/2024“ è organizzato e prodotto da Friends&Partners. La tappa al PalaSele è a cura di Anni 60 produzioni. Il botteghino del PalaSele sarà aperto i giorni dello show a partire dalle ore 17; l’ingresso al pubblico generale sarà consentito a partire dalle ore 19, lo show avrà inizio alle ore 21.

Calendario del PalaSele

Dopo i due concerti di Laura Pausini, la programmazione live al PalaSele a cura di Anni 60 produzioni riprenderà nel 2024 con il ritorno “aTuttoCuore” di Claudio Baglioni martedì 13, mercoledì 14 e giovedì 15 febbraio. Già annunciati per il prossimo anno anche il concerto di Gazzelle sabato 16 marzo con il “Dentro x Sempre Tour” e “Lo show dei 10 anni” dei Me Contro Te sabato 20 e domenica 21 aprile.