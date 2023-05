di Redazione ZON

Sono sempre di più le persone che scelgono di lavorare da casa come liberi professionisti aprendo una Partita Iva.

Ci sono anche i casi – più rari, ma ci sono – di aziende che consentono l’alternanza tra il lavoro in presenza e lo smart working. Ma quello che ci interessa è come lavorare da casa senza stress (perché, sì, può decisamente capitare di sentirci stressati in alcuni giorni).

A parte gli strumenti essenziali, come il PC e la connessione – per cui è sempre possibile fare un preventivo online per ADSL su ComparaSemplice.it – dobbiamo assolutamente discutere di alcuni temi essenziali, come il tempo per se stessi.

I vantaggi di lavorare da casa

Chiaramente, lavorare da casa ha i suoi vantaggi: non dobbiamo più preoccuparci di evitare il traffico al mattino, di spendere troppi soldi per la benzina, dei colleghi che non ci stanno molto simpatici, o ancora possiamo anche lavorare in comodità, indossando una semplice tuta.

Certo, il lavoro a casa è flessibile per definizione: abbiamo i nostri orari, pur con le scadenze da rispettare. Possiamo scegliere se lavorare nel weekend o meno, se lavorare tutto il giorno o modificare gli orari in base ai nostri ritmi.

Il problema, però, è che non mancano allo stesso tempo proprio le sfide: non tutti sono fatti per lavorare in “solitudine”, dunque in un ambiente che è di fatto privo di interazioni o stimoli sociali. Questo sul lungo termine potrebbe avere un impatto non da poco sulla salute mentale e anche sulle prestazioni lavorative stesse.

Lavorare a casa: quali sono le sfide e gli ostacoli

Prima di tutto, a stabilire la nostra routine siamo proprio noi: non abbiamo un vero e proprio orario “fisso”, come capita nei posti di lavoro in presenza. Il problema è che senza un routine precisa potrebbe essere difficile mantenere alti i livelli di motivazione e di produttività,

Un ulteriore aspetto che potrebbe pesare è la distrazione: essendo in casa, potremmo ritrovarci a svolgere delle attività extra, come le faccende domestiche o dover fare la spesa. Prendere una pausa è d’obbligo, ma dobbiamo chiederci: interrompendo il lavoro, riusciamo poi a riprenderlo magari nel pomeriggio senza problemi?

Ed è proprio qui che entrano in gioco due fattori ancora: l’isolamento sociale e la difficoltà a separare la vita privata dal lavoro. La casa diventa il proprio lavoro, e non sempre fare una suddivisione degli ambienti è possibile. Anche l’interazione sociale può influire sul nostro umore, portandoci a sentire di fatto “soli”.

Come realizzare il proprio ufficio casalingo?

A questo punto, dopo aver esaminato i vantaggi e gli ostacoli più grandi, dobbiamo comprendere come realizzare il nostro ufficio casalingo al meglio. L’obiettivo è mantenere la concentrazione alta, così come la produttività.

Scegliere una stanza per il lavoro : prima di tutto, dobbiamo assolutamente decidere il nostro “posto” in cui lavorare all’interno della casa, in modo tale da non far diventare tutta la casa il nostro ufficio;

: prima di tutto, dobbiamo assolutamente decidere il nostro “posto” in cui lavorare all’interno della casa, in modo tale da non far diventare tutta la casa il nostro ufficio; Acquistare una scrivania e una sedia professionale : lavorare da casa vuol dire anche avere l’opportunità di potersi scegliere una scrivania e una sedia professionale ed ergonomica. Attenzione ai dolori alla schiena e alla cervicale;

: lavorare da casa vuol dire anche avere l’opportunità di potersi scegliere una scrivania e una sedia professionale ed ergonomica. Attenzione ai dolori alla schiena e alla cervicale; Mantenere la stanza in ordine : è importante che nella stanza dove lavoriamo non regnino caos e disordine, altrimenti saremmo molto poco stimolati e la creatività sarebbe ben poca;

: è importante che nella stanza dove lavoriamo non regnino caos e disordine, altrimenti saremmo molto poco stimolati e la creatività sarebbe ben poca; Personalizzare la stanza : abbiamo assolutamente la possibilità di aggiungere un tocco personale al nostro ufficio in casa, magari con foto, quadri, o persino una poltrona dove sedersi per prendersi una pausa;

: abbiamo assolutamente la possibilità di aggiungere un tocco personale al nostro ufficio in casa, magari con foto, quadri, o persino una poltrona dove sedersi per prendersi una pausa; Controllare di avere tutti gli strumenti: chiaramente, per poter lavorare in casa, non possono mancare tutti gli strumenti del caso, come un PC performante, una linea internet veloce, un’agendina dove tenere i propri impegni.

Come gestire le pause e creare la propria routine?

Dal momento in cui, alla fine, la sfida più grande è proprio la mancanza della routine, dobbiamo fare di tutto per crearcene una. Possiamo stabilire un orario di lavoro, pianificare alcune attività in anticipo, o ancora utilizzare un programma per gestire al meglio il tempo. Ovviamente, le pause devono esserci. Per mantenere alta la produttività, non possiamo lavorare senza sosta da casa. Possiamo riposare gli occhi, sgranchirci le gambe, o anche prenderci del caffè, parlare con un collega al telefono o su WhatsApp. Con i giusti accorgimenti, lavorare da casa senza stress è (davvero) possibile.